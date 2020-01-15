مكتب الأسمر يوفر حراس امن من المغرب و تونس

مكتب الأسمر نور الغرب للاستقدام نتوفر على طاقم من حراس وحارسات أمن مدربين ومعهم مؤهلات دراسية وتدريبية تؤهلهم الى أن يكونوا الأفضل في الحراسات الأمنية و هم على أتم استعداد للعمل لديكم ويتمتعون ب -لياقة بدنية عالية لديهم -خبرة جيدة في هذا المجال -يتقن اللغة العربية و الفرنسية و الانجليزية مكتب الأسمر نور الغرب يرحب بكم للتواصل الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com