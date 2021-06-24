مكتب الأسمر نور الغرب يوفر حلاقين من المغرب و من مختلف الجنسيات

(طلب عمل)
|مكتب الأسمر للاستقدام ///يتوفر لدينا حلاقين رجالي من الجنسية المغربية و التونسية محترفين في الحلاقة الرجالية - قصات شعر حديثة - سيشوار - حلاقة ذقن وتحديد الدقن - مساج الوجه - حمام مغربي فمن يرغب بالاستفادة من خدماتنا شركة الاسمر ترحب بكم يمكنكم الاتصال بنا / موبايل + واتساب 00212608012819
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الأسمر نور الغرب
|التليفون:
|+212608012819
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|24/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097926
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14,000 ريال
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