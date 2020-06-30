مكتب استقدام باكستان

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باكستان (Sindh) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يسرنا تقديم عرضنا المميز لتوفير العمالة من دولة باكستان نحن بعون الله نقوم بتخليص جميع الاجراءات المطلوبه ونجلب لكم على حسب شروطكم نتشرف باستقبال استفساراتكم ونمدكم بما تحتاجونه من العمالة المؤهلة في كافة المجالات المرخصة لتقديم الموارد البشرية الفنية والمؤهلة نستطيع أن نوفر لكم أفضل الأيادي العاملة ونضمنها لكم لدينا فريق متخصص لدراسة طلباتكم وإجراء المقابلات واختبار المتقدمين والتأكد من الحصول على أفضل المرشحين. لتواصل جوال وات ساب نعيم احمد 00923121288266
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نعيم احمد
التليفون: 00923121288266

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العنوان: بهادر اباد- كراتشي
Sindh -

باكستان
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 ريال
تاريخ الإعلان: 30/6/2020
رقم الإعلان: 2061860
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