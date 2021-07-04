مكتب ارضي بحديقه للايجار بمصر الجديده للشركات والمقرات الاداريه 160 متر

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
مقر اداري للايجار بمصر الجديده بالقرب من شاكر الكبابجي دور ارضي بحديقه مقسم الي 3 غرف وريسبشن قطعتين 2 حمام ومطبخ تشطيب سوبر لوكس السعر المطلوب 10000 جنيه للاستعلام 01013538100 – 01221441700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الغرابلي
التليفون: 01013538100

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العنوان: شارع عبدالعزيز فهمي- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/7/2021
رقم الإعلان: 2098826
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24/6/2021
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24/6/2021
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19/6/2021
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14/6/2021
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