مكتب اداري 100م و هدية سويت فندقي بمول paris east

المكتب مساحة 35م سعر المتر يبدء من 45الف مقدم 20% و اول قسط بعد الاستلام من الايجار او ادفع 30% و هتاخد فائد 12% و اول قسط بعد الاستلام من الايجار مكتب اداري للبيع مع اكبر مطور عقاري بمصر شركة بيراميدز مول بموقع مميز جدا بأميز المواقع ب MU23 (المنطقة التجارية) مابين R3 و R2 بالقرب من المدينة الرياضية و المدينة الاوليمبية و أطول برج بأفريقيا يقع المول بمنطقة باريس التجارية ( أميز تقاطع مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية و الحي الحكومي) للتفاصيل 01025619824