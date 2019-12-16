مكتب اداري 100م و هدية سويت فندقي بمول paris east

(للبيع)
|المكتب مساحة 35م سعر المتر يبدء من 45الف مقدم 20% و اول قسط بعد الاستلام من الايجار او ادفع 30% و هتاخد فائد 12% و اول قسط بعد الاستلام من الايجار مكتب اداري للبيع مع اكبر مطور عقاري بمصر شركة بيراميدز مول بموقع مميز جدا بأميز المواقع ب MU23 (المنطقة التجارية) مابين R3 و R2 بالقرب من المدينة الرياضية و المدينة الاوليمبية و أطول برج بأفريقيا يقع المول بمنطقة باريس التجارية ( أميز تقاطع مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية و الحي الحكومي) للتفاصيل 01025619824
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yousser
|التليفون:
|01025619824
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|45,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045558
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