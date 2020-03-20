مكتب اداري للبيع في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty

امتلك مكتب اداري بالعاصمة الادراية الجديدة في مكان مميز جدا بمول sixty بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنك الرئيسية وامام اكبر شبكة مواصلات بها ترام داخلي بالحي المالي والحكومي وحي الوزارات ومترو الانفاق والمكتب 65م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبمقدم بسيط يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة