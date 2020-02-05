مكتب اداري للبيع تشطيب كامل بالتكييفات في العاصمة

(للتقسيط)
|امتلك مكتبك الادراي تشطيب كامل بالتكييفات في العاصمة الادارية الجديدة في موقعه المتميز جدا بمول sixty بالحي المالي والحكومي وجمب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر مجمع سينما ومسارح والبورصة المصرية والبنك المركزي وغيرهم كتير ومكتبك 50م تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم اتصل علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051722
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