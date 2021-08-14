مكتب اداري للبيع بالدور10 و بفيو مميز ع بلازا مباشره فى العاصمة

(للبيع)
|استثمر وامتلك في منطقة الداون تاون وسط البلد الجديدة بالعاصمة الإدارية مكتب ادارى 17 م متشطب بالتكيفات بالدور 10 وبفيو مميز ع بلازا مباشرة وقريب من حى الوزارات ومنطقة البنوك ب111 الف مقدم والباقى باطول فترة سداد تصل الى 9 سنين بدون فوائد مع افضل وارقى الخدمات مطاعم وكافيهات و مراكز ترفيهية و كاميرات مراقبة امن وحراسة علي مدار اليوم يلا احجز وحدتك فى العاصمة و كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك مكتبك باميز منطقة بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|باجودا مول- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102910
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