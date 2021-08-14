مكتب اداري للبيع بالدور10 و بفيو مميز ع بلازا مباشره فى العاصمة

استثمر وامتلك في منطقة الداون تاون وسط البلد الجديدة بالعاصمة الإدارية مكتب ادارى 17 م متشطب بالتكيفات بالدور 10 وبفيو مميز ع بلازا مباشرة وقريب من حى الوزارات ومنطقة البنوك ب111 الف مقدم والباقى باطول فترة سداد تصل الى 9 سنين بدون فوائد مع افضل وارقى الخدمات مطاعم وكافيهات و مراكز ترفيهية و كاميرات مراقبة امن وحراسة علي مدار اليوم يلا احجز وحدتك فى العاصمة و كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك مكتبك باميز منطقة بالعاصمة الادارية