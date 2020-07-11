مكتبك للبيع في العاصمة الادارية بدون فوائد

(للبيع)
|امتلك مكتب بالعاصمة الاداية الجديدة في مول sixty بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وبالقرب من اكبر شبكة مواصلات بها ترام داخلي بالعاصمة ومترو الانفاق ومكتبك 86م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط علي اطول فترة سداد يلا اتصل حالا علي 01279848994 او ابعت علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|362,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063237
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