مكتبك في مول sixty علي فيو رائع للاند سكيب في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك مكتبك الجديد علي اجمل فيو للاند سكيب في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة في الحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر مجمع سينما ومسارح بالعاصمة ودار الاوبرا المصرية الجديدة والمكتب 73م تشطيب كامل بالتكييفات بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|345,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064520
230,000 جنيه
202,000 جنيه
187,000 جنيه
196,000 جنيه
362,000 جنيه
289,000 جنيه
345,000 جنيه
690,000 جنيه
362,000 جنيه
289,000 جنيه
345,000 جنيه
690,000 جنيه
362,000 جنيه
289,000 جنيه
735,000 جنيه