مكتبك في العاصمة علي اجمل فيو بالعاصمة

(للبيع)
|امتلك مكتبك في العاصمة واستمتع بفيو رائع من مكتبك في مول sixty بموقعه المميز جدا امام وزارة المالية وبجانب بمقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر شبكة مواصلات تضم مترو الانفاق وترام داخلي للعاصمة ومساحة مكتبك 40م تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم يلا كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051904
4,000 جنيه
150,000 جنيه
4,000 جنيه
137,000 جنيه
110,000 جنيه
180,000 جنيه
120,000 جنيه
340,000 جنيه
189,000 جنيه
150,000 جنيه
208,000 جنيه
264,000 جنيه
116,000 جنيه
264,000 جنيه
400,000 جنيه