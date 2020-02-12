مكتبك في العاصمة بدون مقدم وبالتقسيط المريح

(للتقسيط)
|مكتبك في مول sixty العاصمة الادارية الجديدة في اميز مول بالعاصمة لانه يقع في الحي الحكومي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام مجمع سينما ومسارح واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومتحف وطني كبير ومكتبك 85م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|246,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052524
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