مكتبك في العاصمة بالتقسيط المريح وبدون مقدم

(للتقسيط)
|امتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم في مكان مميز جدا بمول sixty بجوار مقرات البنوك الرئيسية وامام وزارة المالية مباشرة واكبر شبكة مواصلات ومكتبك 68م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 ومتضيعش الفرصة من ايدك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|322,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056953
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