مكتبك في العاصمة الادارية بأقل مقدم ومن غير فوائد

(للبيع)
|امتلك مكتبك الجديد في العاصمة الادارية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح ومساحته 86م تشطيب كامل بالتكييفات ومكتبك موجود في الحي المالي والحكومي في مول sixty امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام مدينة الفنون والثقافة ودار الاوبرا الجديدة والمدينة الاوليمبية للرياضة يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وخليك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|362,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060698
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