مكتبك علي اجمل لاند سكيب في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مكتبك علي اجمل لاند سكيب في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

امتلك مكتبك في العاصمة الادارية الجديدة علي اجمل لاند سكيب في مول مميز جدا مول sixty امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية ومكتبك 61م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وهتقسط علي اطول فترة سداد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 ومتضيعش الفرصة من ايدك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 289,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/5/2020
رقم الإعلان: 2058874
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مكتبك لو مش في العاصمة مش هتطور من شركتك - في القاهرة مصر

مكتبك لو مش في العاصمة مش هتطور من شركتك

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عايز تطور من شركتك امتلك مكتبك الاداري بالعاصمة الادراية الجديدة امام وزارة المالية مباشرة وامام اكب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

345,000 جنيه

2/5/2020
صورة الاعلان: مكتبك الجديد في مكانه المميز بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

مكتبك الجديد في مكانه المميز بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مكتبك الجديد موجود بالعاصمة الادارية الجديدة في مكانه المميز جدا في مول sixty امام وزارة المالية مبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

345,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: امتلك مكتبك المميز بجانب مقرات البنوك الرئيسية بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك مكتبك المميز بجانب مقرات البنوك الرئيسية بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

في العاصمة الادارية الجديدة امتلك مكتبك المميز بجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر شبكة مواصلات ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

238,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: مكتب للبيع بالعاصمة الادارية بدون مقدم وبدون فوائد - في القاهرة مصر

مكتب للبيع بالعاصمة الادارية بدون مقدم وبدون فوائد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مكتب للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وفي مكان مميز جدا بالحي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

322,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: حقق حلمك وامتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

حقق حلمك وامتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأمتلاكك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة حلمك هيتحقق واستثمارك هيكبر وهتنجح وهتضمن مستقبل اولادك ومكت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

362,000 جنيه

2/4/2020
صورة الاعلان: مكتبك في العاصمة بالتقسيط المريح وبدون مقدم - في القاهرة مصر

مكتبك في العاصمة بالتقسيط المريح وبدون مقدم

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم في مكان مميز جدا بمول s.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

322,000 جنيه

29/3/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مكتب اداري للبيع في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty - في القاهرة مصر

مكتب اداري للبيع في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتب اداري بالعاصمة الادراية الجديدة في مكان مميز جدا بمول sixty بالحي المالي امام وزارة المال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: مكتبك الاداري بالعاصمة الادارية بجانب مقرات البنوك الرئيسية - في القاهرة مصر

مكتبك الاداري بالعاصمة الادارية بجانب مقرات البنوك الرئيسية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عشان مكتبك جزء من نجاح شركتك عملنالك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر وفي مكان مميز جدا امام .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

119,000 جنيه

20/3/2020
صورة الاعلان: مكتب للبيع بالعاصمة الادارية بدون مقدم - في القاهرة مصر

مكتب للبيع بالعاصمة الادارية بدون مقدم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وبموقع مميز جدا بمول si.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

19/3/2020
صورة الاعلان: عايز استثمار ونجاح امتلك مكتب في العاصمة بدون مقدم - في القاهرة مصر

عايز استثمار ونجاح امتلك مكتب في العاصمة بدون مقدم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استثمارك ونجاحك موجودين في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty بموقع مميز جدا بالحي المالي والحكومي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: مكتبك الاداري تشطيب كامل بالتكييفات بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

مكتبك الاداري تشطيب كامل بالتكييفات بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك الاداري بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty تشطيب كامل بالتكييفات بمساحة 50م بدون مقدم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

15/3/2020
صورة الاعلان: كبر شركتك وخليك مميز وامتلك مكتبك الخاص بالعاصمة - في القاهرة مصر

كبر شركتك وخليك مميز وامتلك مكتبك الخاص بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك الخاص في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة وكبر شركتك وخليك مميز ومكتبك بالحي المالي ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

131,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: مكتب للبيع بمول sixty بالعاصمة الادارية وبدوووون مقدم - في القاهرة مصر

مكتب للبيع بمول sixty بالعاصمة الادارية وبدوووون مقدم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مكتبك الجديد هتمتلكه بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty وهو مول مميز جدا بالحي المالي ويقع امام وز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: مكتبك بدون مقدم وهتقسط براحتك في العاصمة - في القاهرة مصر

مكتبك بدون مقدم وهتقسط براحتك في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك الجديد بالعاصمة الادارية بدون مقدم وهتقسط براحتك علي اطول فترة سداد ومكتبك بمول sixty ام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: قاعات محاضرات كورسات اجتماعات بافضل الاسعار - في القاهرة مصر

قاعات محاضرات كورسات اجتماعات بافضل الاسعار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

صباح الخير يا فندم متاح عدد ٢٠ قاعه بمدينه نصر مجهزة للايجار بالساعه او المحاضرة او الكو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

40 جنيه

5/3/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager