مكتبك علي اجمل لاند سكيب في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك مكتبك في العاصمة الادارية الجديدة علي اجمل لاند سكيب في مول مميز جدا مول sixty امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية ومكتبك 61م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وهتقسط علي اطول فترة سداد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 ومتضيعش الفرصة من ايدك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|289,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058874
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