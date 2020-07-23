مكتبك تشطيب كامل بالتكييفات في العاصمة وبمقدم بسيط

(للتقسيط)
|مكتبك في العاصمة الادارية الجديدة في اميز مكان بالعاصمة في الحي المالي والحكومي امام اكبر مجمع سينما ومسارح بالعاصمة وبجانب اكبر شبكة مواصلات تضم ترام داخلي للعاصمة ومترو الانفاق والمكتب 57م تشطيب كامل بالتكييفات بأقل مقدم وبالتقسيط ع اطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر او تواصل معنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|202,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063951
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