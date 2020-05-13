مكتبك تحت ايدك وبدون مقدم في العاصمة الادارية الجديدة

مكتبك تحت ايدك وبين ايديك في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty بالحي المالي والحكومي ومساحته 86م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وامام وزارة المالية مباشرة وبجانب المقرات الرئيسية لاكبر البنوك والبنك المركزي والبورصة المصرية وخدمات تانية كتير حوالين مكتبك يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة