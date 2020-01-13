مكتبك بين ايديك في مول sixty العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)
|دلوقتي مكتبك هتقدر تستثمر فيه براحتك داخل مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة وبدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح ويقع المول بموقع مميز جدا امام وزارة المالية في الحي المالي وبجانب جميع مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر مجمع سينما بالعاصمة ومساحة مكتبك 60م تشطيب كامل بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم يلا الحق الفرصة واتصل بينا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049029
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