مكتبك بموقع مميز فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مكتبك بموقع مميز فى اكبر مول بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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امتلك مكتبك بموقع مميز جدا فى العاصمة الادارية قريب من المدينة الرياضية واطول برج فى افريقيا وب view مميز ع النافورة الراقصة وبرج ايفيل مكتبك 66 م تشطيب كامل وبالتكيفيات بانظمة سداد مختلفة وبدون فوائد يلا مستنى ايه اتصل ع 01201135481 وامتلك مكتبك باميز مواقع العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 330,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/2/2020
رقم الإعلان: 2052285
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