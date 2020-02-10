مكتبك بموقع مميز فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك مكتبك بموقع مميز جدا فى العاصمة الادارية قريب من المدينة الرياضية واطول برج فى افريقيا وب view مميز ع النافورة الراقصة وبرج ايفيل مكتبك 66 م تشطيب كامل وبالتكيفيات بانظمة سداد مختلفة وبدون فوائد يلا مستنى ايه اتصل ع 01201135481 وامتلك مكتبك باميز مواقع العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|330,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052285
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