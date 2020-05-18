مكتبك بدون مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد في العاصمة

مكتبك في العاصمة الادارية الجديدة في مكانه المميز جدا في مول sixty بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مدينة الفنون والثقافة ودار الاوبرا الجديدة والمدينة الاوليمبية للرياضة واكبر شبكة مواصلات تضم ترام داخلي بالعاصمة ومترو الانفاق ومكتبك 73م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 وامتلك في العاصمة