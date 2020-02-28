مكتبك بالعاصمة الادارية بجانب مقرات البنوك الرئيسية

(للبيع)
|امتلك مكتبك بالعاصمة الادراية الجديدة بمساحة 60م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وفي موقعه المميز جدا بجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة وامام وزارة المالية مباشرة يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن مكتبك بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054719
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