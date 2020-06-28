مكتبك بالعاصمة الادارية بالتقسيط المريح

(للتقسيط)
|مكتبك في مول SIXTY بالعاصمة الادارية الجديدة وسط الخدمات الحكومية والمالية امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والمدينة الاوليمبية للرياضة ومكتبك 61م تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم اتصل علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|289,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061847
345,000 جنيه
690,000 جنيه
362,000 جنيه
289,000 جنيه
735,000 جنيه
231,000 جنيه
690,000 جنيه
362,000 جنيه
289,000 جنيه
345,000 جنيه
690,000 جنيه
362,000 جنيه
289,000 جنيه
345,000 جنيه
362,000 جنيه