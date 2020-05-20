مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة علي فيو رائع

(للبيع)
|دلوقتي في مول sixty امتلك مكتبك علي اجمل فيو للاند سكيب بالعاصمة الادارية الجديدة بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية واكبر مجمع سينما ومساحته 61م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|289,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060349
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