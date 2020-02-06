مكتبك بأقل سعر في العاصمة وتشطيب كامل بالتكييفات

(للبيع)
|امتلك مكتبك بالعاصمة الادارية في مول مميز جدا يطل علي اكبر لاند سكيب وفيو رائع لمساحات خضرا كبيرة وبموقع مميز جدا بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر شبكة مواصلات بها ترام داخلي للعاصمة ومترو الانفاق ومساحة المكتب 70م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن مكتبك واعرف اسم المول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|203,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052132
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