مكتبك بأقل سعر في العاصمة وتشطيب كامل بالتكييفات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مكتبك بأقل سعر في العاصمة وتشطيب كامل بالتكييفات - في القاهرة مصر

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امتلك مكتبك بالعاصمة الادارية في مول مميز جدا يطل علي اكبر لاند سكيب وفيو رائع لمساحات خضرا كبيرة وبموقع مميز جدا بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر شبكة مواصلات بها ترام داخلي للعاصمة ومترو الانفاق ومساحة المكتب 70م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن مكتبك واعرف اسم المول
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 203,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/2/2020
رقم الإعلان: 2052132
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26/1/2020
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القسم: 

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24/1/2020
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القسم: 

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24/1/2020
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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21/1/2020
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

116,000 جنيه

21/1/2020
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(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

264,000 جنيه

19/1/2020
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