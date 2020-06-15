مكتبك امام وزارة المالية مباشرة في العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك مكتبك في العاصمة الادارية الجديدة امام وزارة المالية مباشرة بالحي المالي والحكومي في مول مميز جدا بموقعه امام الخدمات الحكومية وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية والمكتب 61م تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك مكتبك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|289,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060918
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