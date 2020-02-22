مكتبك الخاص بالعاصمة الادارية علي اجمل فيو

(للبيع)
|امتلك مكتبك الخاص علي اجمل فيو لاند سكيب بالعاصمة الادارية الجديدة امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية واكبر مجمع سينما ومسارح ومتحف وطني ضخم واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومساحة المكتب 65م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبأطول فترة سداد اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|189,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053681
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