مكتبك الجديد في مكانه المميز بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|مكتبك الجديد موجود بالعاصمة الادارية الجديدة في مكانه المميز جدا في مول sixty امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية وامام اكبر شبكة مواصلات تضم ترام داخلي بالحي الحكومي والحي المالي ومترو الانفاق وغيرهم كتير ومكتبك 73م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|345,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057758
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