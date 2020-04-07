مكتبك الجديد في مكانه المميز بالعاصمة الادارية

مكتبك الجديد موجود بالعاصمة الادارية الجديدة في مكانه المميز جدا في مول sixty امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية وامام اكبر شبكة مواصلات تضم ترام داخلي بالحي الحكومي والحي المالي ومترو الانفاق وغيرهم كتير ومكتبك 73م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة