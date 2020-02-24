مكتبك الاداري دليلك لاستثمار جديد بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك مكتبك الاداري في العاصمة الادارية الجديدة وهيكون بداية استثمار جديد ليك ولاولادك لانه امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية ومساحة المكتب 50م تشطيب كامل بالتكييفات وبدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054269
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