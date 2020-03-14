مكتبك الاداري تشطيب كامل بالتكييفات بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك مكتبك الاداري بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty تشطيب كامل بالتكييفات بمساحة 50م بدون مقدم وبأطول فترة سداد وبدون فوائد ومكتبك امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام متحف وطني كبير واكبر مكتبة بالشرق الاوسط كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056028
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