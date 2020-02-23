مكتبك الاداري بدون فوائد بالعاصمة

(للتقسيط)
|امتلك مكتبك الاداري الجديد بالعاصمة الادارية الجديدة بموقع متميز جدا بمول sixty بالحي المالي والحكومي وامام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر شبكة مواصلات التي تضم ترام داخلي بالعاصمة ومترو الانفاق ومساحة مكتبك 75م تشطيب كامل بالتكييفات بدون فوائد وبدون مقدم وبالتقسيط المريح يلا مستني ايه اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|225,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054013
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