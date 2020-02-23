مكتبك الاداري بدون فوائد بالعاصمة

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مكتبك الاداري بدون فوائد بالعاصمة - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

امتلك مكتبك الاداري الجديد بالعاصمة الادارية الجديدة بموقع متميز جدا بمول sixty بالحي المالي والحكومي وامام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر شبكة مواصلات التي تضم ترام داخلي بالعاصمة ومترو الانفاق ومساحة مكتبك 75م تشطيب كامل بالتكييفات بدون فوائد وبدون مقدم وبالتقسيط المريح يلا مستني ايه اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 225,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/2/2020
رقم الإعلان: 2054013
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فرصة مميزة جدا بأمتلاكك مكتبك الخاص بالعاصمة - في القاهرة مصر

فرصة مميزة جدا بأمتلاكك مكتبك الخاص بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصتك جتلك لحد عندك لامتلاكك مكتبك الخاص بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر وبدون مقدم وبدون فوائد و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: بانظمة سداد مختلفة امتلك مكتبك فى Paris Mall - في القاهرة مصر

بانظمة سداد مختلفة امتلك مكتبك فى Paris Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اختار نظام السداد اللى يريحك وامتلك مكتبك فى باريس مول بالعاصمة الادارية 25 م تشطيب كامل وبالتكيفيات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

275,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: امتلك مكتبك الاداري بمول بالعاصمة بدون مقدم - في القاهرة مصر

امتلك مكتبك الاداري بمول بالعاصمة بدون مقدم

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك الاداري بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty واستمتع بأستثمار دائم ومربح لانه بالحي الما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: مكتبك علي اكبر لاند سكيب بالعاصمة - في القاهرة مصر

مكتبك علي اكبر لاند سكيب بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بأطلالة رائعة علي اللاند سكيب من مكتبك وزيادة الاستثمار ويقع ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: كبر شركتك وامتلك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

كبر شركتك وامتلك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كبر شركتك وامتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بأميز مول بالحي المالي وامام وزارة المالية مباشرة و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

131,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: امتلك مكتب بالعاصمة بموقع مميز جدا - في القاهرة مصر

امتلك مكتب بالعاصمة بموقع مميز جدا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بموقع مميز جدا بمول sixty امام وزارة المالية مباشرة ومدينة الف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

17/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مستقبلك مضمون بامتلاك مقرك الادارى فى باريس مول - في القاهرة مصر

مستقبلك مضمون بامتلاك مقرك الادارى فى باريس مول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مقرك الادارى فى باريس مول وخلى مستقبلك مضمون مقرك الادارى 31 م تشطيب كامل وبالتكيفيات قريب من .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

341,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: امتلك مكتب بالعاصمة الادارية بأقل الاسعار وبدون مقدم - في القاهرة مصر

امتلك مكتب بالعاصمة الادارية بأقل الاسعار وبدون مقدم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار وبدون مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد ومساحته 4.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: امتلك مكتب ادارى بالتكيفيات فى باريس مول - في القاهرة مصر

امتلك مكتب ادارى بالتكيفيات فى باريس مول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مكتبك الادارى تشطيب كامل وبالتكيفيات 30م قريب من اكبر كثافة سكانية والحى الحكومى بفيو مميز ع برج ايف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

330,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: بمقدم بسيط امتلك مكتب متشطب بالكامل فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بمقدم بسيط امتلك مكتب متشطب بالكامل فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مقدمك بسيط وكمان قسط براحتك وامتلك مكتبك باكبر مول بالعاصمة الادارية 27م تشطيب كامل وبالتكيفيات قريب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

297,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: امتلك مكتب بالعاصمة امام وزارة المالية بدون مقدم - في القاهرة مصر

امتلك مكتب بالعاصمة امام وزارة المالية بدون مقدم

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتب العاصمة الادارية الجديدة في موقعه المميز جدا بالحي المالي والحكومي وامام وزارة المالية مب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

232,000 جنيه

14/2/2020
صورة الاعلان: فرصة لا تتكرر بعمارات ضباط زهراء مدينة نصر وحدة ادارية 32 متر للبيع 135000ج - في القاهرة مصر

فرصة لا تتكرر بعمارات ضباط زهراء مدينة نصر وحدة ادارية 32 متر للبيع 135000ج

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة لا تتكرر - بعمارات ضباط زهراء مدينة نصر - وحدة ادارية 32 متر للبيع بعمارات ضباط زهراء مدينة نص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

135,000 جنيه

14/2/2020
صورة الاعلان: لاول مرة هتمتلك مكتب باقل مقدم فى االعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

لاول مرة هتمتلك مكتب باقل مقدم فى االعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتب ادارى 26م تشطيب كامل وبالتكيفيات فى اكبر مول بالعاصمة الادارية قريب من الحى الحكومى والمد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

143,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: مكتبك في العاصمة بدون مقدم وبالتقسيط المريح - في القاهرة مصر

مكتبك في العاصمة بدون مقدم وبالتقسيط المريح

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

مكتبك في مول sixty العاصمة الادارية الجديدة في اميز مول بالعاصمة لانه يقع في الحي الحكومي امام وزارة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

246,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: مكتبك بموقع مميز فى اكبر مول بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

مكتبك بموقع مميز فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك بموقع مميز جدا فى العاصمة الادارية قريب من المدينة الرياضية واطول برج فى افريقيا وب view.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

330,000 جنيه

10/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager