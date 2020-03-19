مكتبك الاداري بالعاصمة الادارية بجانب مقرات البنوك الرئيسية

(للبيع)
|عشان مكتبك جزء من نجاح شركتك عملنالك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر وفي مكان مميز جدا امام وزارة المالية مباشرة بالحي المالي والحكومي وبجانب حي الوزارات وبالقرب من مدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا الجديدة والمدينة الاوليمبية للرياضة ومساحة مكتبك 41م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وباللتقسيط المريح يلا كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|119,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056441
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