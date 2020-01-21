مكتبك الاداري بالعاصمة الادارية بأقل الاسعار

(للتقسيط)
|مكتبك الاداري موجود بموقع متميز جدا بمول sixty في العاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار وهو امام وزارة المالية بالحي المالي وبجانب مقرات البنوك الرئيسية ومدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا المصرية ومكتبك 75م تشطيب كامل بالتكييفات وبالتقسيط المريح ومش هتدفع مقدم ولا فوائد يلا متضيعش الفرصة وكلمنا دلوقتي علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|225,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049945
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