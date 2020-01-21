مكتبك الاداري بالعاصمة الادارية بأقل الاسعار

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مكتبك الاداري بالعاصمة الادارية بأقل الاسعار - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

مكتبك الاداري موجود بموقع متميز جدا بمول sixty في العاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار وهو امام وزارة المالية بالحي المالي وبجانب مقرات البنوك الرئيسية ومدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا المصرية ومكتبك 75م تشطيب كامل بالتكييفات وبالتقسيط المريح ومش هتدفع مقدم ولا فوائد يلا متضيعش الفرصة وكلمنا دلوقتي علي 01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 225,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049945
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك محلك الاداري بالعاصمة واستثمر براحتك في اي وقت - في القاهرة مصر

امتلك محلك الاداري بالعاصمة واستثمر براحتك في اي وقت

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك الاداري بالعاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك في اي وقت وومحلك في موقع متميز جدا بمول .
العنوان:

القاهرة - مصر

690,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: الصيدلية هي الحل الامثل للاستثمار في العاصمة - في القاهرة مصر

الصيدلية هي الحل الامثل للاستثمار في العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

صيدليتك في العاصمة الادارية الجديدة هي الحل الامثل للاستثمار والربح الاكبر وتقع في مول sixty بموقع م.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,700,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: مشروعك الناجح هتلاقيه في محلك بالعاصمة - في القاهرة مصر

مشروعك الناجح هتلاقيه في محلك بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عايز مشروع ناجح امتلك محل بمول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة بمساحة 50م امام وزارة المالية وبجانب .
العنوان:

القاهرة - مصر

400,000 جنيه

18/1/2020
صورة الاعلان: صيدلية في الحي الحكومي وبجانب اكبر مجمع سينما بالعاصمة - في القاهرة مصر

صيدلية في الحي الحكومي وبجانب اكبر مجمع سينما بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك صيدلية بأميز مول بالعاصمة الادارية الجديدة مول sixty بالحي الحكومي وامام وزارة المالية وبجانب .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,700,000 جنيه

18/1/2020
صورة الاعلان: امتلك محلك ف العاصمة دور ارضي بأقل سعر وبدون مقدم - في القاهرة مصر

امتلك محلك ف العاصمة دور ارضي بأقل سعر وبدون مقدم

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

باقل سعر في العاصمة امتلك محلك التجاري بأميز مول بالعاصمة دور ارضي وبمساحة 40م بدون مقدم وبالتقسيط ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

460,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: مستقبلك مضمون بأمتلاكك صيدلية في العاصمة - في القاهرة مصر

مستقبلك مضمون بأمتلاكك صيدلية في العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك صيدليتك بالعاصمة الادارية الجديدة في مول sixty ومستقبلك مضمون 100% وامام وزارة المالية واكبر م.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,700,000 جنيه

14/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: اضمن نجاحك وامتلك مكتبك في العاصمة - في القاهرة مصر

اضمن نجاحك وامتلك مكتبك في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك في العاصمة الادارية الجديدة واضمن نجاحك في امان واستقرار وجمب كل الخدمات الحكومية وامام .
العنوان:

القاهرة - مصر

203,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: فرصة لا تعوض بأمتلاكك عيادتك الخاصة بالعاصمة - في القاهرة مصر

فرصة لا تعوض بأمتلاكك عيادتك الخاصة بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

فرصة لاتعوض بامتلاكك عيادتك الخاصة بمول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة وامام وزارة المالية وقريب من.
العنوان:

القاهرة - مصر

218,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: بجانب الحي الحكومي امتلك صيدلية بسعر لقطة بالعاصمة - في القاهرة مصر

بجانب الحي الحكومي امتلك صيدلية بسعر لقطة بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

صيدلية بسعر لقطة في العاصمة الادراية الجديدة بجانب الحي الحكومي ومقرات البنوك الرئيسية وامام وزارة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,800,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: اطمن علي مستقبلك وامتلك مكتبك الخاص بالعاصمة - في القاهرة مصر

اطمن علي مستقبلك وامتلك مكتبك الخاص بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

اطمن علي مستقبلك وامتلك مكتبك الخاص بأكبر مول في العاصمة الادارية الجديدة امام وزارة المالية وفي الح.
العنوان:

القاهرة - مصر

131,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: امتلك صيدليتك بأكبر مول بالعاصمة وامام وزارة المالية - في القاهرة مصر

امتلك صيدليتك بأكبر مول بالعاصمة وامام وزارة المالية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك صيدليتك بأكبر مول بالعاصمة مول sixty ويقع بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر مك.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,350,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: ابدأ مشوار نجاحك بأمتلاكك مكتب بالعاصمة - في القاهرة مصر

ابدأ مشوار نجاحك بأمتلاكك مكتب بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty وبيطل علي اكبر لاند سكيب وممشي داخلي ويبعد عن البنك.
العنوان:

القاهرة - مصر

150,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: فرصة محل للايجار في شارع عين شمس الرئيسي - في القاهرة مصر

فرصة محل للايجار في شارع عين شمس الرئيسي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصة ذهبية محل للايجار في شارع عين شمس الرئيسي مساحة 70 م2 ومتشطب تشطيب سوبر لوكس ومجهز لمطعم ومرفق .
العنوان:

القاهرة - مصر

150,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: اختار مساحة مشروعك فى أكبر مول ترفيهي وسياحي في العاصمة الإدارية - في القاهرة مصر

اختار مساحة مشروعك فى أكبر مول ترفيهي وسياحي في العاصمة الإدارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتى هتقدر تمتلك مشروعك الادارى بمساحة 42 م بأميز المواقع بالمنطقة التجارية مابين R3 و R2 بالقرب م.
العنوان:

القاهرة - مصر

189,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: عشان المستقبل فى ايديك بنقولك امتلك مقرك الادارى فى Paris mall - في القاهرة مصر

عشان المستقبل فى ايديك بنقولك امتلك مقرك الادارى فى Paris mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتى المستقبل بين ايديك عندنا فىParis mall بامتلاك مقرك الادارى 36 م باميز تقاطع مابين محور الأمل .
العنوان:

القاهرة - مصر

162,000 جنيه

17/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager