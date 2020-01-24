(للبيع)
|امتلك مكتبك الاداري بأقل التكاليف في العاصمة الادارية الجديدة بأميز مول بالعاصمة ومكتبك يطل علي اكبر لاند سكيب في مول SIXTY وبدون مقدم وبدون فوائد واطول فترة سداد ومساحة المكتب 50م تشطيب كامل بالتكييفات وامام وزارة المالية مباشرة بالحي المالي والحكومي وامام اكبر شبكة مواصلات لحي المال والاعمال وبها مترو الانفاق وترام داخلي للعاصمة يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050223
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