مكتبك الاداري امام اكبر شبكة مواصلات بالعاصمة

(للتقسيط)
|امتلك مكتبك الاداري بموقعه المميز جدا بالعاصمة الادارية الجديدة ويقع امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر شبكة مواصلات بالعاصمة وامام اكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومتحف وطني ضخم واكبر مجمع سينما ومسارح وبجانب مقرات البنوك الرئيسية ومساحة مكتبك 47م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا متستناش كتير وكلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف اسم المول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|137,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054436
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