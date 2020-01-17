مكتبك الادارى بالعاصمة الادارية الجديدة وبدون مقدم

(للتقسيط)
|مكتبك الاداري بالعاصمة الادارية الجديدة بموقع مميز جدا وبجانب البنك المركزي ومقرات البنوك الرئيسية وامام وزارة المالية وبجوار اضخم متحف وطني واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومكتبك 40م تشطيب كامل بالتكييفات وبدون مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 واضمن مستقبلك بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049339
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