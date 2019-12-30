مكتبك اكبر عائد استثمارى في العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك مكتبك في العاصمة واستمتع بأكبر عائد استثماري داخل اكبر مول بالعاصمة مول sixty ويقع بالحي المالي امام وزارة المالية وامام اكبر مجمع cinema واكبر مكتبة في الشرق الاوسط وغيرهم كتير ومكتبك 40م تشطيب كامل بالتكييفات وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك مكتبك بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|116,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048518
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