مكتبك اكبر عائد استثمارى في العاصمة الادارية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مكتبك اكبر عائد استثمارى في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

امتلك مكتبك في العاصمة واستمتع بأكبر عائد استثماري داخل اكبر مول بالعاصمة مول sixty ويقع بالحي المالي امام وزارة المالية وامام اكبر مجمع cinema واكبر مكتبة في الشرق الاوسط وغيرهم كتير ومكتبك 40م تشطيب كامل بالتكييفات وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك مكتبك بالعاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 116,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/1/2020
رقم الإعلان: 2048518
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: هتاخد فايدة ع فلوسك وكمان هتمتلك مقرك الادارى فى Paris Mall - في القاهرة مصر

هتاخد فايدة ع فلوسك وكمان هتمتلك مقرك الادارى فى Paris Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

هتاخد فايدة على فلوسك وكمان هتمتلك وحدة بمول باريس بقلب العاصمة الادارية الجديدة مابين R3 و R2 بالقر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

440,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: كبر استثمارك وامتلك وحدتك فى Paris Mall - في القاهرة مصر

كبر استثمارك وامتلك وحدتك فى Paris Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استثمارك هيكبر معانا بامتلاك وحدتك 37 م الادارية متشطبة بالكامل وبالتكيفيات فى Paris Mall بالقرب من .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

204,000 جنيه

29/12/2019
صورة الاعلان: مكتب للبيع في باريس ايست واول قسط بعد الاستلاتم - في القاهرة مصر

مكتب للبيع في باريس ايست واول قسط بعد الاستلاتم

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك مقرك في مول باريس ايست وادفع اول قسط بعد الاستلام بمقدم 20% فقط المساحات تبدا من 31 متر ، تشطي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

400,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: مكتب اداري 100م و هدية سويت فندقي بمول paris east - في القاهرة مصر

مكتب اداري 100م و هدية سويت فندقي بمول paris east

(للبيع)

- في القاهرة مصر

المكتب مساحة 35م سعر المتر يبدء من 45الف مقدم 20% و اول قسط بعد الاستلام من الايجار او ادفع 30% و .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

45,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: مكتب اداري للبيع في باريس ايست مقدم 20% واول قسط بعد الاستلام - في القاهرة مصر

مكتب اداري للبيع في باريس ايست مقدم 20% واول قسط بعد الاستلام

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

مول #ParisEast فكر جديد في المنطقة التجارية MU23 بالعاصمة الإدارية الجديدة . تم فتح باب الحجز في ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

400,000 جنيه

16/12/2019
صورة الاعلان: سهل جدا انك تمتلك مقرك الادارى فى اكبر مول بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

سهل جدا انك تمتلك مقرك الادارى فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

من السهل انك تمتلك مشروعك الادارى فى Paris Mall بمساحة 35م تشطيب كامل وبالتكيفيات بالقرب من اكبر مجم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

315,000 جنيه

15/12/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: بتسهيلات فى السداد تصل الى 10 سنين امتلك وحدتك الادارية فى Paris Mall - في القاهرة مصر

بتسهيلات فى السداد تصل الى 10 سنين امتلك وحدتك الادارية فى Paris Mall

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك وحدتك الادارية فى العاصمة الادارية 39 م تشطيب كامل وبالتكيفيات واستمتع بكل خدمات المول المميزة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

351,000 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: علشان دايما اختيارك سليم بعد التفكير الكتير هيكون اختيارك معانا ف Paris Mal - في القاهرة مصر

علشان دايما اختيارك سليم بعد التفكير الكتير هيكون اختيارك معانا ف Paris Mal

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خلى اختيارك سليم وامتلك وحدتك معانا فى Paris Mall قريب من القصر الجمهورى وحى المال والاعمال بمساحة 4.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

369,000 جنيه

14/12/2019
صورة الاعلان: ابدأ مشروعك بافضل العروض بنظام سداد يبدأ بعد الاستلام فى Paris Mall - في القاهرة مصر

ابدأ مشروعك بافضل العروض بنظام سداد يبدأ بعد الاستلام فى Paris Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استمتع بافضل العروض وابدأ مشروعك فى Paris Mall وامتلك وحدتك الادارية 38 م بأميز المواقع مابين R3 و R.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

342,000 جنيه

14/12/2019
صورة الاعلان: عايز دخلك يزيد امتلك وحدتك الادارية فى اكبر مول بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عايز دخلك يزيد امتلك وحدتك الادارية فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دخلك هيزيد معانا بامتلاك وحدتك الادارية فى اكبر مول بالعاصمة الادارية 45 م تشطيب كامل وبالتكيفيات وه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

405,000 جنيه

10/12/2019
صورة الاعلان: هتكسب فلوس كتير بامتلاك مكتب ادارى فى Paris Mall - في القاهرة مصر

هتكسب فلوس كتير بامتلاك مكتب ادارى فى Paris Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فلوس كتير هتكسبها بامتلاك وحدتك الادارية فى Paris Mall بأميز المواقع ب MU23 مابين R3 و R2 وبالقرب من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

360,000 جنيه

10/12/2019
صورة الاعلان: بعائد استثمارى كبير امتلك وحدتك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بعائد استثمارى كبير امتلك وحدتك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بعائد استثمارى كبير امتلك وحدتك الادارية فى اكبر مول بالعاصمة الادارية مكتبك 38م تشطيب كامل وبالتكيف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

342,000 جنيه

9/12/2019
صورة الاعلان: ب300الف استثمر ف قلب العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

ب300الف استثمر ف قلب العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

هتمتك مكتبك الاداري و هتدفع المقدم بس 20% و الاقساط علينا هتدفع 20% (300الف ) فقط من ثمن مكتبك/شركت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

300,000 جنيه

8/12/2019
صورة الاعلان: مكتب ادارى للبيع فى اكبر مول بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

مكتب ادارى للبيع فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية بالقرب من المدينة الرياضية و المدينة الاوليمبية و أطول برج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

315,000 جنيه

8/12/2019
صورة الاعلان: هتمتلك مكتبك الاداري و هتدفع المقدم بس 20% و الاقساط علينا - في القاهرة مصر

هتمتلك مكتبك الاداري و هتدفع المقدم بس 20% و الاقساط علينا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

هتدفع 20%فقط من ثمن مكتبك/شركتك و تمتلكه و الباقي علينا هتمتلك المكتب مع اكبر مطور عقاري بمصر شركة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

35,000 جنيه

7/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager