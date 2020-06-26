مكبس 3D للبيع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مكبس 3Dللبيع كبس من ثلاث اتجاهات لكبس الخرده (( الاسكراب )) كبس الكانز واللومنيوم. والصاج وكبس حديد التسليح ماتور 30 حصان قوة الكبس 250 طن مقاس الحوض 100×150سم مقاس الباله 30×30سم السعر 290 الف بيانات الاتصال 01000002591 01222224121
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محبة الرحمن
التليفون: 01111028449

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العنوان: - سراي القبة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/7/2020
رقم الإعلان: 2063634
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