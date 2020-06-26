مكبس 3D للبيع

(للبيع)
|مكبس 3Dللبيع كبس من ثلاث اتجاهات لكبس الخرده (( الاسكراب )) كبس الكانز واللومنيوم. والصاج وكبس حديد التسليح ماتور 30 حصان قوة الكبس 250 طن مقاس الحوض 100×150سم مقاس الباله 30×30سم السعر 290 الف بيانات الاتصال 01000002591 01222224121
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محبة الرحمن
|التليفون:
|01111028449
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|العنوان:
|- سراي القبة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063634
100 جنيه
اتصل
500 دولار
2,300 جنيه