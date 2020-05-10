مكبس العلف تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (مكبس العلف) وهو العامل الرئيسي في خط انتاج العلف حيث يحول العلف الناعم المخلوط الى مصبعات علف . يمتاز مكبسنا ب: - بقلة استهلاك الكهرباء - يصنع جميع أنواع الاعلاف - مزود بفيدر يعمل على تغذية المكبس الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 الفيس بوك: / العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري