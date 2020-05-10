مكبس العلف

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مكبس العلف - في كفر الشيخ مصر

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مكبس العلف تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (مكبس العلف) وهو العامل الرئيسي في خط انتاج العلف حيث يحول العلف الناعم المخلوط الى مصبعات علف . يمتاز مكبسنا ب: - بقلة استهلاك الكهرباء - يصنع جميع أنواع الاعلاف - مزود بفيدر يعمل على تغذية المكبس الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 الفيس بوك: / العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جمهورية مصر العربية - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري.- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 785 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/5/2020
رقم الإعلان: 2059239
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4/5/2020
صورة الاعلان: اكواب ورقية - في كفر الشيخ مصر

اكواب ورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مرحلة التشكيل والتصنيع للاكواب الورقية يتم التصنيع من خلال تغذيه الماكينة بالورق، تلتف كل قطعه ورق.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

4/5/2020
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- في كفر الشيخ مصر

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4/5/2020
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ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 60الى80 كوب/الدقيقة)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 60الى80 كوب/الدقيقة) - تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية ( دوبل ,.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

10 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل الاكواب الورقية من 90 الي 100 كوب / دقيقة - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية من 90 الي 100 كوب / دقيقة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية من 90 الي 100 كوب / دقيقة آلة تشكيل الكوب الورقي بالسرعة العالية تأتي .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

10 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: اكواب ورقية - في كفر الشيخ مصر

اكواب ورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

* يتم التصنيع من خلال تغذية الماكينة بالورق - تلتف كل قطعة ورق مروحية حول عمود دورانى ويتم اللحام ب.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

3/5/2020
صورة الاعلان: handle non handle cup machine ماكينة تشكيل اكواب ورقية - في كفر الشيخ مصر

handle non handle cup machine ماكينة تشكيل اكواب ورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

handle non handle cup machine ماكينة تشكيل اكواب ورقية يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

744 جنيه

3/5/2020
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