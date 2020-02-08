مكبس العلف

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (كفر الشيخ) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مكبس العلف - في كفر الشيخ مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

مكبس العلف تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (مكبس العلف) وهو العامل الرئيسي في خط انتاج العلف حيث يحول العلف الناعم المخلوط الى مصبعات علف يمتاز مكبسنا ب: بقلة استهلاك الكهرباء يصنع جميع أنواع الاعلاف مزود بفيدر يعمل على تغذية المكبس الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 858 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/2/2020
رقم الإعلان: 2052102
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصنع علف بالتقسيط - في كفر الشيخ مصر

مصنع علف بالتقسيط

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

استلم مصنعك على التشغيل تقدم شركة الجوهرى لجميع العملاء مصنعك الخاص من العلف بالتقسيط متوفر لدينا ك.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

898 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: تسليم مصنع اكواب ورقية - في كفر الشيخ مصر

تسليم مصنع اكواب ورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

👌💪من احد اهم مشارعنا 💯👌تسليم مصنع الرواد للاكواب الورقية 📞 .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

471 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: مصنع علف - في كفر الشيخ مصر

مصنع علف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

👌✔️✔️تم بحمد الله تسليم مصنع الاوائل للاعلاف بطاقة انتاجية 10طن.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

856 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية آلة تشكيل أكواب البوب كورن Pop corn وعلب الكش.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

988 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: مشروع مجزر دواجن الى - في كفر الشيخ مصر

مشروع مجزر دواجن الى

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مشروع مجزر دواجن الى مشروع مجزر دواجن آلي لذبح وتنظيف وتغليف الدواجن والطيور بغرض بيعها الى جهات متن.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

855 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: امتلك مصنع العلف بالتقسيط - في كفر الشيخ مصر

امتلك مصنع العلف بالتقسيط

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

انشاء مصانع علف بالتقسيط امتلك مصنع علف بالتقسيط من شركة الجوهرى نظرا لأرتفاع أرباح مصانع الأعلاف وت.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

857 جنيه

15/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مرحلة التشكيل والتصنيع للاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

مرحلة التشكيل والتصنيع للاكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مرحلة التشكيل والتصنيع للاكواب الورقية يتم التصنيع من خلال تغذيه الماكينة بالورق، تلتف كل قطعه ورق م.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

874 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: صوامع Silos صوامع تخزين الاعلاف والقمح من شركة الجوهري - في كفر الشيخ مصر

صوامع Silos صوامع تخزين الاعلاف والقمح من شركة الجوهري

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

صوامع Silos صوامع تخزين الاعلاف والقمح من شركة الجوهري - تعمل على تخزين المنتج بداخلها - مزودة ببلو.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

321 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: مصانع الثلج ICE FACTORIES - في كفر الشيخ مصر

مصانع الثلج ICE FACTORIES

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مصانع الثلج ICE FACTORIES س/ ايه يميز مشروع مصنع الثلج عن المصانع التانية ؟؟ 1- انه مشروع مربح جدا و.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

859 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: امتلك مصنعك من العلف باقل التسهيلات - في كفر الشيخ مصر

امتلك مصنعك من العلف باقل التسهيلات

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

💯💪💪انشاء مصانع علف بالتقسيط 💯💪✔️امتلك مصنع عل.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

895 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية - في كفر الشيخ مصر

ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية - تقوم الماكينة بتشكيل مختلف الاشكال بنظام الفاكيوم - يتم تغير ال.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

857 جنيه

12/12/2019
صورة الاعلان: مفتت العلف Crumbler - في كفر الشيخ مصر

مفتت العلف Crumbler

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مفتت العلف Crumbler * تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط انتاج العلف .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

984 جنيه

5/12/2019
صورة الاعلان: امتلك مصنعك الخاص من العلف - في كفر الشيخ مصر

امتلك مصنعك الخاص من العلف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ساهم_فى_زيادة_انتاجك_من_الاعلاف امتلك_مصنعك_داخل_مزرعتك كان لازم نشوف حل لتقليل التكلفة على المربى .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

652 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: دايات 360 لقطع غيار مكابس الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

دايات 360 لقطع غيار مكابس الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

💪👌وصول شحنة فوووووورى من دايات 360 بيلكو لجميع انواع مكابس الاعلاف 💯✔.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

782 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: قطع غيار مصنعك من العلف - في كفر الشيخ مصر

قطع غيار مصنعك من العلف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

لان مصنعك يستحق افضل قطع الغيار ⚒🛠💪والتى يجيب ان تتوفر فى الوقت المناسب ԍ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

758 جنيه

11/11/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager