مكافحة العدوى المكتسبة بالمستشفيات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يعلم سيادتكم بإنعقاد دورة تدريبية Online عن مكافحة العدوى المكتسبة بالمستشفيات للـتـواصـل ا/شيماء مجدي www.alamtatc.com جوال –واتس أب : 00201555558308-00201111781090 shaimaa@alamyatc.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مركز تدريب العالمية
التليفون: 00201111781090 - 00201555558308

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 0- 22222
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/8/2020
رقم الإعلان: 2064164
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يوجد اتوبيسات للايجار

يوجد اتوبيسات للايجار

(للإيجار)

تأجير ميني باصات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/8/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(فرص)

بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية مثل الشغالات و الخادمات ومربيات الاطفال و راعيات المسنين والطب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

2/8/2020
صورة الاعلان: مخزن 130م للايجار كفرالجبل هرم

مخزن 130م للايجار كفرالجبل هرم

(للإيجار)

مخزن 130 م للايجار منطقه الشوربجي كقر الجبل هرم دور ارضي / 2 باب علي الشارع مباشره / حمام / باقي الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 جنيه

31/7/2020
صورة الاعلان: كتابة وتعديل الرسائل العلمية والتحليل الاحصائي

كتابة وتعديل الرسائل العلمية والتحليل الاحصائي

(طلب عمل)

كتابة الرسائل العلمية وتعديلها وتنسيقها علي أيدي محترفين وتحرير العرض التقديمي والتحليل الاحصائي ويم.
العنوان:

الجيزة - مصر

5 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: نوفر المربيات والطباخات وعاملات النظافة وجليسات المسنين

نوفر المربيات والطباخات وعاملات النظافة وجليسات المسنين

(للبيع)

توفيرعمالة منزلية نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطبا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

30/7/2020
صورة الاعلان: الوطنيه للخدمات بتقدملك كل خدمات النظافة عاملات نظافة شغالات مقيمه وغير مقي

الوطنيه للخدمات بتقدملك كل خدمات النظافة عاملات نظافة شغالات مقيمه وغير مقي

(للبيع)

"""نوفر للأسر والعائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال وعاملات النظافة والطباخات و الج.
العنوان:

الشرقية - مصر

اتصل

30/7/2020
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صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

بتفكر كتير في الوقت والجودة والتصميم، بس كلمنا هنخلصها بخطوتين: 1-سنعرف ذوقك وشخصية المكان الذي تحتا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: محل للبيع 28 م بافضل دور بLaFayette mall

محل للبيع 28 م بافضل دور بLaFayette mall

(للبيع)

استمتع باقوى العروض فى LaFayette mall وامتلك محلك 28 م بافضل دور بجوار food court و أمام السلم الك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: بالتقسيط ع 96 شهرامتلك محلك فى بيراميدز مول

بالتقسيط ع 96 شهرامتلك محلك فى بيراميدز مول

(للبيع)

قسط وانت مرتاح فى بيراميدز مول وامتلك محلك 50 م تشطيب رخام +محارة قريب من مجلس الوزراء ومجلس الشعب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: محلك في العاصمة الادارية بأقل سعر للمتر

محلك في العاصمة الادارية بأقل سعر للمتر

(للتقسيط)

بأقل سعر للمتر امتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty بالحي المالي امام وزارة المالية مبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

496,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: بخصم 20% امتلك محلك في العاصمة الادارية

بخصم 20% امتلك محلك في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة بخصم 20% في smart mall بمنطقة ال down town بجوار فندق الماسة و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

144,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: محل للبيع في العاصمة الادارية بخصم 15%

محل للبيع في العاصمة الادارية بخصم 15%

(للتقسيط)

بخصم 15% امتلك محلك بالعاصمة الادارية الجديدة في smart mall بجانب حي المال والاعمال ومقرات اكبر البن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: مكتب للبيع بالعاصمة الادارية واستفيد بالخصم الكبير

مكتب للبيع بالعاصمة الادارية واستفيد بالخصم الكبير

(للبيع)

مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة في sixty mall بأقل سعر للمتر وبخصم كبير لفترة محدودة جدا بمقدم بسيط و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

230,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

30/7/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع ممتاز تطل علي شارع رئيسي 📍قريبة جدا من 👈ناد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

599,000 جنيه

30/7/2020
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