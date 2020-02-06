مكاتب مفروشه Vip للايجار

فكرتنا جديدة ومتميزة هنوفر ليك كل احتياجاتك من مكتب مفروش ومجهز بالكامل من سكرتارية وافيس بوى ومش بس كدة كمان كل الفواتير متشغلش بالك من (كهرباء_انترنت_مياة_غاز_صيانة) لسه مخلصناش كمان متشلش هم التاسيس ولا ديكورات ولا فرش المكتب لانه كله جاهز المكان مزود بسنترال داخلي وكاميرات مراقبه *وكمان هنعمل ليك السجل التجاري والبطاقة الضربيه *العنوان حكايه عمارة2 عباس العقاد تقاطع مصطفي النحاس اعلي بنك CIB