مكاتب مفروشه Vip للايجار

(للإيجار)
|فكرتنا جديدة ومتميزة هنوفر ليك كل احتياجاتك من مكتب مفروش ومجهز بالكامل من سكرتارية وافيس بوى ومش بس كدة كمان كل الفواتير متشغلش بالك من (كهرباء_انترنت_مياة_غاز_صيانة) لسه مخلصناش كمان متشلش هم التاسيس ولا ديكورات ولا فرش المكتب لانه كله جاهز المكان مزود بسنترال داخلي وكاميرات مراقبه *وكمان هنعمل ليك السجل التجاري والبطاقة الضربيه *العنوان حكايه عمارة2 عباس العقاد تقاطع مصطفي النحاس اعلي بنك CIB
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عصام
|التليفون:
|01064474554_01013760614
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|العنوان:
|عباس العقاد تقاطع مصطفي النحاس عمارة2 اعلي بنكCIB- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051834
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