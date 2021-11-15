مكاتب للايجار لتجديد وتأسيس الشكرات

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تفاصيل الإعلان
1-Establishment and renewal of your company 2-Get your trade license 3-We have our UAE sponsor 4- Get your Visit visas in UAE 5- Renewal the Tourism visas inside the country. 6- Process and renewal of the residence. مكاتب للايجار لتجديد وتأسيس الشركات _ عقود ايجاري _ عقود أستدامة تخليص كافة المعاملات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ٌReham
التليفون: 0508051587

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العنوان: ديرة ستي سنتر- ديرة
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 درهم
تاريخ الإعلان: 15/11/2021
رقم الإعلان: 2111455
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع ارض بالحوشي قريبب النوف

للبيع ارض بالحوشي قريبب النوف

(للبيع)

للبيع ارض موقع مميز بالحوشي قريب النوف بالقرب من الشارع الرئيسي للحوشي و المساجد وسط الفلل المساحه .
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15/11/2021
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للبيع فيلتين بالحوشي قيد الانشاء

(للبيع)

للبيع بالشارقة الحوشي فيلتين متلاصقات قيد الانشاء مساحة الارض 10الاف قدم مساحة كل فيلا 5000 قدم ا.
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1,500,000 درهم

15/11/2021
صورة الاعلان: للبيع عمارة بالحوشي

للبيع عمارة بالحوشي

(للبيع)

للبيع بناية بالشارقة الحوشي مساحة 6000 قدم 5 شقق مع باركن لكل شقة 4 محلات واسعة مطلوب 4 مليون در.
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4,000,000 درهم

15/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بنايتين تجاريتين | 6 طوابق | شارع المطار أبوظبي

للبيع.بنايتين تجاريتين | 6 طوابق | شارع المطار أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بنايتين تجاريتين | 6 طوابق | شارع المطار أبوظبي بنايتين ( A & B ) كل بناية مكونة من : طابقين .
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15/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بنايتين تجاريتين | 6 طوابق | شارع المطار أبوظبي

للبيع.بنايتين تجاريتين | 6 طوابق | شارع المطار أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بنايتين تجاريتين | 6 طوابق | شارع المطار أبوظبي بنايتين ( A & B ) كل بناية مكونة من : طابقين .
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15/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .فيلا 5 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع .فيلا 5 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع .فيلا 5 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس رجا.
القسم: 

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .فيلا 5 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع .فيلا 5 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع .فيلا 5 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس رجا.
القسم: 

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: فلل للبيع في مشروع فيلا نوفا

فلل للبيع في مشروع فيلا نوفا

(للبيع)

امتلك فيلا الان في ارقى المجمعات السكنية في مجمع فيلا نوفا الاصدار الجديد الفلل الاكثر مبيعا في دبي.
العنوان:

دبي - الإمارات
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15/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي

للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 44,100 قدم مربع مساحة البناء : 200,000 قد.
القسم: 

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي

للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 44,100 قدم مربع مساحة البناء : 200,000 قد.
القسم: 

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض سكنية | المشرف أبوظبي

للبيع .أرض سكنية | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع .أرض سكنية | المشرف أبوظبي أرض تقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحتها : 13,300 قدم مربع كود رقم :.
القسم: 

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض سكنية | المشرف أبوظبي

للبيع .أرض سكنية | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع .أرض سكنية | المشرف أبوظبي أرض تقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحتها : 13,300 قدم مربع كود رقم :.
القسم: 

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل أول ساكن | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل أول ساكن | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل أول ساكن | مدينة خليفة أبوظبي مجمع أول ساكن كل فيلا مكونة من : 5 غرف ماستر - صالت.
القسم: 

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 4 غرف نوم | جنوب الشامخة أبوظبي

للبيع.فيلا 4 غرف نوم | جنوب الشامخة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 4 غرف نوم | جنوب الشامخة أبوظبي فيلا تتكون من : 4 غرف نوم - مجلسين - مطبخ - غرفة طعام -.
القسم: 

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 4 غرف نوم | جنوب الشامخة أبوظبي

للبيع.فيلا 4 غرف نوم | جنوب الشامخة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 4 غرف نوم | جنوب الشامخة أبوظبي فيلا تتكون من : 4 غرف نوم - مجلسين - مطبخ - غرفة طعام -.
القسم: 

اتصل

15/11/2021
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