مكاتب للايجار لتجديد وتأسيس الشكرات

(للإيجار)
|1-Establishment and renewal of your company 2-Get your trade license 3-We have our UAE sponsor 4- Get your Visit visas in UAE 5- Renewal the Tourism visas inside the country. 6- Process and renewal of the residence. مكاتب للايجار لتجديد وتأسيس الشركات _ عقود ايجاري _ عقود أستدامة تخليص كافة المعاملات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ٌReham
|التليفون:
|0508051587
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|العنوان:
|ديرة ستي سنتر- ديرة
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111455
1,450,000 درهم
1,500,000 درهم
4,000,000 درهم
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