مكاتب للايجار في موقع ممتاز مكاتب ادارية

(للإيجار)
|للإيجار في مدينة خليفة الجنوبية مكاتب ب ٣٠٠٠ ريال قطري مفروشة عالية الجودة الخدمات: -خدمة الاستقبال -غرفة اجتماعات -شبكة الواي فأي شاملة كامل السنتر -مواقف سيارات مجانية -تنظيف شامل ويومي -خدمات الضيافة والمشروبات الإيجار شامل الكهرباء، الماء،الإنترنت وجميع الخدمات المذكورة أعلاه لمزيد الاستفسار والحجز نرجو منكم الاتصال علي الرقم 97455502720+ او +97466667083 شكرا Price start 3000 QAR Our services and facilities; -fully furnished offices -meeting room -reception -Wi-fi covers the whole cent
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|al fadala
|التليفون:
|55502720
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|العنوان:
|ايجار مكاتب- خليفة الجنوبية
الدوحة - قطر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050038
1 درهم
150 ريال
250 ريال