مكاتب للايجار في موقع ممتاز مكاتب ادارية

للإيجار في مدينة خليفة الجنوبية مكاتب ب ٣٠٠٠ ريال قطري مفروشة عالية الجودة الخدمات: -خدمة الاستقبال -غرفة اجتماعات -شبكة الواي فأي شاملة كامل السنتر -مواقف سيارات مجانية -تنظيف شامل ويومي -خدمات الضيافة والمشروبات الإيجار شامل الكهرباء، الماء،الإنترنت وجميع الخدمات المذكورة أعلاه لمزيد الاستفسار والحجز نرجو منكم الاتصال علي الرقم 97455502720+ او +97466667083 شكرا Price start 3000 QAR Our services and facilities; -fully furnished offices -meeting room -reception -Wi-fi covers the whole cent