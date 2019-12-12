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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مكاتب للايجار في موقع ممتاز مكاتب ادارية - في الدوحة قطر

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للإيجار في مدينة خليفة الجنوبية مكاتب ب ٣٠٠٠ ريال قطري مفروشة عالية الجودة الخدمات: -خدمة الاستقبال -غرفة اجتماعات -شبكة الواي فأي شاملة كامل السنتر -مواقف سيارات مجانية -تنظيف شامل ويومي -خدمات الضيافة والمشروبات الإيجار شامل الكهرباء، الماء،الإنترنت وجميع الخدمات المذكورة أعلاه لمزيد الاستفسار والحجز نرجو منكم الاتصال علي الرقم 97455502720+ او +97466667083 شكرا Price start 3000 QAR Our services and facilities; -fully furnished offices -meeting room -reception -Wi-fi covers the whole cent
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: al fadala
التليفون: 55502720

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العنوان: ايجار مكاتب- خليفة الجنوبية
الدوحة -

قطر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/1/2020
رقم الإعلان: 2050038
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