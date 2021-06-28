مكاتب للاستثمار للبيع 75م–كمبوند قرب الدائرى– الهضبة الوسطى مساحات الاداري من 37.5 الي 141م سعر المتر 10000 الفيو داخلي 13000 خارجي 2غرفة –ريسبيشن–حمام–فى شقق فى ادوار مختلفة- محارة وحلوق مساحات مختلفه وانظمه سداد مختلفه وخصم على الكاش مواصفات المشروع هو كمبوند متكامل إدارى - تجارى – سكنى / وهو يبعد عن كارفور المعادى ب 10 دقائق ويبعد عن مدينه نصر ب 10 دقائق وعن التجمع والمطار ب 10 دقيقه . الخدمات : 1- Ascenseur وهيكون لكل بلوك 3 Ascenseur حموله 8 افراد و 12 فرد وعند انقطاع ال