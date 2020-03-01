مكابس العلف

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مكابس العلف - في كفر الشيخ مصر

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مـمـيـزات الـمـكـبـس : يتميز مكبس الجوهري بوجود محرك رئيسي واحد ينقل الحركة عن طريق صندوق تروس يعطي قدره خارجيه 20% من مكابس السيور والداي مركب بواسطه افيز سهل الفك والتركيب الاتصال: 01001160396-002 01272227795-002 0473107078 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

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العنوان: مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 852 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054781
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون - في كفر الشيخ مصر

ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون الة الطباعة على الأكواب الورقية من 1 الي 6 لون تستخدم الاحبار الغذائية.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

1/3/2020
صورة الاعلان: ماكينه المناديل المبللة (single wipes) - في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة (single wipes)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة (single wipes) فكرة عمل الماكينه سهلة حيث انه يتم تركيب الرول الورق الخام( و.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

1/3/2020
صورة الاعلان: مدشات الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

مدشات الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مجارش العلف من شركة الجوهرى يعتبر مجارش الاعلاف من اهم مرحلة انتاج الاعلاف تسنخدم لجرش الحبوب وطحنه.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

856 جنيه

1/3/2020
صورة الاعلان: ماكينه تصنيع الاكياس الورقيه من شركة دالتكس ايجيبت - في كفر الشيخ مصر

ماكينه تصنيع الاكياس الورقيه من شركة دالتكس ايجيبت

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

⏪ تقدم لكم شركة الجوهرى " ماكينه تصنيع الاكياس الورقيه " ✔️ ابدا بمشروعك.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

29/2/2020
صورة الاعلان: خط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة من شركة دالتكس ايجيبت - في كفر الشيخ مصر

خط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة من شركة دالتكس ايجيبت

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

💯✔️تقدم شركة دالتكس لعملائها الكرام معدة من اساس خط انتاج اطباق الفوم البيضاء.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

28/2/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله تستخدم في صناعة غطاء الكوب الورقي وغطاء الايس كري.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

752 جنيه

25/2/2020
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صورة الاعلان: وحده متكاملة خياطه وتقطيع وطباعة للشكائر في ماكينة واحده - في كفر الشيخ مصر

وحده متكاملة خياطه وتقطيع وطباعة للشكائر في ماكينة واحده

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الشكائر المواد الغذائية بإضافة بطانة بلاستيكية وحده متكاملة خياطه وتقطيع وطباعة للشكائر.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

632 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: مبرد العلف - في كفر الشيخ مصر

مبرد العلف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (مبرد الاعلاف) يعتبر مبرد الاعلاف من اهم مرحلة انتاج الا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

963 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: خلاط العلف - في كفر الشيخ مصر

خلاط العلف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

خلاط العلف تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط انتاج العلف (خلاط العلف).
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

896 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 60الى80 كوب/الدقيقة) - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 60الى80 كوب/الدقيقة)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 60الى80 كوب/الدقيقة) - تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية ( دوبل , .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

257 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: ميزان التعبئة Packing Scale - في كفر الشيخ مصر

ميزان التعبئة Packing Scale

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ميزان التعبئة Packing Scale تعمل على تعبئة المنتج في أجوله بأوزان دقيقة مزودة بسير يعمل على نقل الم.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

982 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية - في كفر الشيخ مصر

آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية - حل الغبار وبصمات الأصابع. - خطر التلوث الثانوي للشعر. -.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

22/2/2020
صورة الاعلان: ماكينة كبس السيلاج "بالات مكعبة" FULL AUTOMATIC - في كفر الشيخ مصر

ماكينة كبس السيلاج "بالات مكعبة" FULL AUTOMATIC

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة كبس السيلاج "بالات مكعبة" FULL AUTOMATIC - تقوم هذة الماكينة بكبس السيلاج وتغليفها ف.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

-555 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي - في كفر الشيخ مصر

ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي آلة اضافة طبقة خارجية عادية او مموجة للكوب الورقي الأوت.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

18/2/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة * يتم التصنيع من خلال تغذية الماكينة بالو.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

741 جنيه

18/2/2020
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