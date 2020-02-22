مكابس الاعلاف

(للبيع)
|مـمـيـزات الـمـكـبـس : يتميز مكبس الجوهري بوجود محرك رئيسي واحد ينقل الحركة عن طريق صندوق تروس يعطي قدره خارجيه 20% من مكابس السيور والداي مركب بواسطه افيز سهل الفك والتركيب الاتصال : 01001160396-002 01272227795-002 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 )الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|جمهورية مصر العربية - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|896 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058462
744 جنيه
اتصل
874 جنيه
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