مكابس الاعلاف

مـمـيـزات الـمـكـبـس : يتميز مكبس الجوهري بوجود محرك رئيسي واحد ينقل الحركة عن طريق صندوق تروس يعطي قدره خارجيه 20% من مكابس السيور والداي مركب بواسطه افيز سهل الفك والتركيب الاتصال : 01001160396-002 01272227795-002 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 )الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري