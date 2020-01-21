مكابس الاعلاف

مـمـيـزات الـمـكـبـس : يتميز مكبس الجوهري بوجود محرك رئيسي واحد ينقل الحركة عن طريق صندوق تروس يعطي قدره خارجيه 20% من مكابس السيور والداي مركب بواسطه افيز سهل الفك والتركيب الاعمده الدواره بما فيها الموتور الرئيسي مركبه على كراسي رومان بللي skf مما يعطي ثبات اكثر وكفاءه اعلى مع تقليل للضوضاء . الاتصال: 01001160396-002 01272227795-002 0473107078 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري