مكابس الاعلاف

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (كفر الشيخ) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مكابس الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

مـمـيـزات الـمـكـبـس : يتميز مكبس الجوهري بوجود محرك رئيسي واحد ينقل الحركة عن طريق صندوق تروس يعطي قدره خارجيه 20% من مكابس السيور والداي مركب بواسطه افيز سهل الفك والتركيب الاعمده الدواره بما فيها الموتور الرئيسي مركبه على كراسي رومان بللي skf مما يعطي ثبات اكثر وكفاءه اعلى مع تقليل للضوضاء . الاتصال: 01001160396-002 01272227795-002 0473107078 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 587 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2050004
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اكسترودر مكن الفوم - في كفر الشيخ مصر

اكسترودر مكن الفوم

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

💯✔️تقدم شركة دالتكس لعملائها الكرام معدة من اساس خط انتاج اطباق الفوم البيضاء.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

983 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: Ripple Cup Forming Machine ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي - في كفر الشيخ مصر

Ripple Cup Forming Machine ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

Ripple Cup Forming Machine ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي آلة اضافة طبقة خارجية عادية .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

361 جنيه

20/1/2020
صورة الاعلان: مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet - في كفر الشيخ مصر

مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet حرصا منا علي مواكبه كل ما يخص مجال التنميه الصناعيه و.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

524 جنيه

18/1/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع شكائر منسوجة 3x1 - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع شكائر منسوجة 3x1

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع شكائر منسوجة 3x1 الماكينة تعمل كوحده متكاملة لإنتاج الشكائر المنسوجة بكافة الموصفات وال.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

656 جنيه

18/1/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع الشاليموة الورقي - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الشاليموة الورقي

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الشاليموة الورقي خلال الوقت الحالي يعد الشاليموه الورقي المنتج الأكثر طلباً في السوق ال.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

522 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: كبس السيلاج فى بالات دورانية - في كفر الشيخ مصر

كبس السيلاج فى بالات دورانية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

كبس السيلاج فى بالات دورانية - تقوم هذة الماكينة بكبس السيلاج وتغليفها فى شكل بالات دورانيه باوزان .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

852 جنيه

14/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مشاحم مكابس العلف من شركة الجوهري - في كفر الشيخ مصر

مشاحم مكابس العلف من شركة الجوهري

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مشاحم مكابس العلف من شركة الجوهري تقدم شركة الجوهري المتخصصه في معدات مصانع الاعلاف و خطوط الانتاج و.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

855 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله تستخدم في صناعة غطاء الكوب الورقي وغطاء الايس كريم.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

968 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: مفتت العلف Crumbler - في كفر الشيخ مصر

مفتت العلف Crumbler

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مفتت العلف Crumbler * تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط انتاج العلف (م.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

896 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي - تعتبر الماكينة من اسرع المعدات الموجو.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

896 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: مـعـدات إنـتـاج الـسـيـلاچ - في كفر الشيخ مصر

مـعـدات إنـتـاج الـسـيـلاچ

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مـعـدات إنـتـاج الـسـيـلاچ - يتوفر لدى شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (خطوط إنتاج السيلاچ الثابتة.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

562 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع شكائر منسوجة 3x1 - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع شكائر منسوجة 3x1

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع شكائر منسوجة 3x1 الماكينة تعمل كوحده متكاملة لإنتاج الشكائر المنسوجة بكافة الموصفات وال.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

875 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: ماكينة اطباق الفوم البيضاء والملونة - في كفر الشيخ مصر

ماكينة اطباق الفوم البيضاء والملونة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ولاننا رقم 1 في مصر حبينا نوفر لعملائنا كل ما هو جديد حرصا منا على ارضاء جميع عملائنا جبنالكم مفاجأه.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

896 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet - في كفر الشيخ مصر

مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet حرصا منا علي مواكبه كل ما يخص مجال التنميه الصناعيه وا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

987 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: ماكينه المناديل المبللة (وايبس 5-30 منديل/العبوة) - في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة (وايبس 5-30 منديل/العبوة)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة (وايبس 5-30 منديل/العبوة) فكرة عمل الماكينه سهلة حيث انه يتم تركيب الرول ال.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

893 جنيه

4/1/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager