مكابس الاعلاف

(للبيع)
|مـمـيـزات الـمـكـبـس : يتميز مكبس الجوهري بوجود محرك رئيسي واحد ينقل الحركة عن طريق صندوق تروس يعطي قدره خارجيه 20% من مكابس السيور والداي مركب بواسطه افيز سهل الفك والتركيب الاعمده الدواره بما فيها الموتور الرئيسي مركبه على كراسي رومان بللي skf مما يعطي ثبات اكثر وكفاءه اعلى مع تقليل للضوضاء . الاتصال: 01001160396-002 01272227795-002 0473107078 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|587 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050004
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