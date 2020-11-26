مقيمه نساء

#تعاقد من مصر مطلوب مقيمة نساء وولادة نطلب مقيمة #نساء_وتوليد للعمل لدى مجمع طبي شهير وقديم بمدينة الباحة – بالمملكة العربية السعودية 🔹بالمواصفات التالية: 1⃣ ماجستير حديث 2⃣ الحصول على البرومترك أو ترخيص الهيئة 🔸 بالإمتيازات التالية: 1⃣ تعاقد فوري لمدة عامين 2⃣ سكن عائلي مؤثث - تذاكر طيران - تأمينات إجتماعية وطبية ⁦3⃣⁩ راتب شهري مجزي جدا + نسبة من دخل العيادة ⁦ ✔ للجادات فقط، يسعدنا إستقبال طلبات التوظيف من الطبيبات على الإيميل أو الواتساب، على أن تشمل ما يلي: - السيرة الذاتية - المؤهل