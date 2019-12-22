(للبيع)
|مقطورات تبريد لنقل الخضراوات والفواكه بحالة طازجة وسليمة للبيع بحالة شبه جديدة برادة شيمتز مع مبرد ثيرموكنج slx200 موديل 2012 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13.40سم . عرض2.52سم . ارتفاع 2.70 سم شاسيه قوي جدا مع محاور bpw رقم العرض هو 1217121 للسعر النهائي وصور كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا #برادات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|مكة- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047350
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال