(للبيع)
|مقص 76 بولار موديل تسعينات مقص مقاس 76 برنامج موديل تسعينات بضاعة حاضرة بمعرضنا بالقاهرة من داخل مصر برجاء اتصل علي 002/01111305021 تليفون واتس من خارج مصر برجاء الاتصال علي 004369911220055 تليفون. واتس ايمو. فايبر شركة الحسينى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحسينى
|التليفون:
|201157306461
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|العنوان:
|ابو هريره جيزه- العمرانية
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 يورو
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061233
100 يورو
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