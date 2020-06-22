مقص 76 بولار موديل تسعينات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مقص 76 بولار موديل تسعينات - في الجيزة مصر

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مقص 76 بولار موديل تسعينات مقص مقاس 76 برنامج موديل تسعينات بضاعة حاضرة بمعرضنا بالقاهرة من داخل مصر برجاء اتصل علي 002/01111305021 تليفون واتس من خارج مصر برجاء الاتصال علي 004369911220055 تليفون. واتس ايمو. فايبر شركة الحسينى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحسينى
التليفون: 201157306461

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العنوان: ابو هريره جيزه- العمرانية
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 يورو
تاريخ الإعلان: 22/6/2020
رقم الإعلان: 2061233
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جهاز نمرة جى تى او 52 جديد بالكرتونة وارد المانيا كامل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جهاز نمرة جى تى او 52 جديد بالكرتونة وارد المانيا كامل جهاز نمرة هايدلبرج جى تى او 52 جديد بالكرتون.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 يورو

22/6/2020
صورة الاعلان: كبائن للتعقيم - في الجيزة مصر

كبائن للتعقيم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كبائن تعقييم كباين تعقيم ذاتى بجوده عاليه تصميم بوابة بشكل المنشاة الخاص بك بوابات تعقيم تتناسب مع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/6/2020
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